Reggio Emilia-Trieste, Menetti “servirà una gara brillante per tronare alla vittoria”

Queste le parole di Max Menetti alla vigilia del match: “Arriviamo a questa sfida con la voglia di ritrovare quella continuità che finora ci è mancata. Le buone notizie sono il rientro di Michele Vitali, che ha svolto tutta la settimana di allenamenti con la squadra, ed il ritorno in gruppo dalla giornata di ieri di Mikael Hopkins. Contemporaneamente, abbiamo purtroppo ai box Momo Diouf, anche lui colpito dall’influenza, e vedremo solo nel pre-gara se riuscirà a giocare o meno. Dovremo giocare una partita brillante, spero che il calore della nostra gente ci possa spingere a fare una bella prestazione, compatti e con il giusto spirito per tornare a conquistare una vittoria casalinga. Trieste è squadra “sbarazzina” con due riferimenti principali sul perimetro: Bartley e Gaines. Dovremo far molta attenzione alle loro situazioni di uno contro uno ed aver la capacità di trasformare buone difese in contropiede e corsa, cosa che finora stiamo facendo fatica a fare”

Ufficio Stampa Pallacanestro Reggiana