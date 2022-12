Reggio Emilia – Trieste, Vicenzutto (Pall. Trieste): “Siamo preparati ad una partita difficile”

Alla vigilia del match con la Reggiana, l’assistente sulla panchina triestina Vicenzutto ha fatto il punto sulla situazione.

Le parole di Vicenzutto: “Rispetto alla settimana scorsa abbiamo avuto un giorno in più per prepararci e abbiamo cercato di sfruttarlo all’interno dei nostri allenamenti… I ragazzi hanno dato il meglio per cercare di arrivare pronti alla sfida con il fine di preparare una partita difficile, contro una squadra che lotterà tantissimo”.

Ed ancora: “Per giocare una partita contro una squadra ben attrezzata come Reggio-Emilia sarà importante l’aspetto mentale… Siamo due squadre vogliose di portare a casa i due punti”.

A proposito della squadra avversaria: “Il roster di Reggio-Emilia è di alto livello. Hanno avuto delle assenze e delle problematiche che non le hanno permesso di poter schierare tutti i giocatori, specialmente nell’ultima partita dove non hanno giocato Vitali e Hopkins che invece saranno della partita. Ci aspettiamo che arginare questi giocatori talentuosi e limitare quello che in questo momento è il leader del campionato per assist, ossia Cinciarini, possano essere le chiavi per provare a raggiungere un risultato fuori casa che tanto desideriamo”.

Infine, Vicenzutto ha fatto il punto su Ruzzier: “Per quanto riguarda Michele Ruzzier, siamo felici di come stia progredendo il suo inserimento giorno dopo giorno. Ovviamente ci vorrà tempo, sia per riaverlo al 100% sia per inserirlo all’interno dei nostri meccanismi al completo”.

Fonte: Ufficio stampa Pallacanestro Trieste.