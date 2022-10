Reggio Emilia-Varese, Caruso: “Dobbiamo migliorare nella gestione delle partite”

Le parole di Guglielmo Caruso in vista di UNAHOTELS Reggio Emilia-Pallacanestro Openjobmetis Varese:

«Complessivamente, in occasione della sfida contro Trento, abbiamo disputato una buona partita, in linea con le altre gare giocate precedentemente dove abbiamo dimostrato di potercela giocare veramente con tutti. Purtroppo, però, come già successo a Brescia, non siamo riusciti a gestire alcune situazioni ed abbiamo commesso qualche errore di troppo che ci ha fatto perdere la partita. Credo però che la squadra stia lavorando nella maniera giusta; stiamo facendo tutto ciò che è necessario per farci trovare pronti domani sera contro Reggio Emilia. Avendola già affrontata in precampionato, sappiamo che tipo di squadra sia, anche se siamo consapevoli che quello che succede in preseason sia totalmente differente da quello che poi accade in campionato. Noi sappiamo quali siano i nostri punti di forza e toccherà a noi portare la nostra energia in casa loro, consci che sarà impegnativo avendo loro l’appoggio di tutto il pubblico. Sarà fondamentale entrare in campo con il giusto atteggiamento per poter indirizzare la partita dove vogliamo; dopodiché dovremo gestire il match lottando per tutti i 40 minuti, non 35 o 38. Così facendo abbiamo la possibilità di tornare a Varese con una vittoria».

UFF.STAMPA PALL VARESE