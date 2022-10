Reggio Emilia-Varese la sala stampa, le parole di Menetti e Brase

Coach Menetti : E’ decisamente un momento brutto per 2 aspetti fondamentali, l’aspetto tecnico dove facciamo tanta fatica e sotto l’aspetto emotivo, sono 4 partite seppur in modi diversi la squadra non è mai riuscita ad avere quel piglio che deve avere nei momenti di difficoltà. Sono cose che devi avere quando devi costruire una squadra e soprattutto affronti momenti difficili, essendo allenata da me e vogliamo costruire qualcosa di importante è evidente che quando siamo assenti sotto l’aspetto emotivo diventa difficile esprimerci. E’ evidente che che è una squadra che sta facendo molta fatica a fare tutto, oggi era una partita che avremmo dovuto riaprire e non siamo riusciti a farlo in modo continuo.

Coach Brase : Devo dire che abbiamo fatto un buon lavoro di squadra, abbiamo avuto buone individualità e siamo stati bravi nel corso della partita a fermare l’inerzia di Reggio Emilia che tentava di rientrare. Abbiamo lavorato di squadra cambiando sui blocchi e molta applicazione difensiva e lasciatemi fare i complimenti alla squadra.