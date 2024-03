Reggio Emilia-Varese, la sala stampa: le parole di Priftis e Bialasezwsky

Coach Priftis : (la prima parte in italiano) Interessante partita, siamo molto contenti perché Varese gioca un basket diverso rispetto alle altre squadre della lega. Complimenti a tutti i giocatori, allo staff, adesso dobbiamo continuare a lavorare per preparare la nostra prossima partita che sarà Pesaro. Ad una domanda su Black ha così risposto” per quanto riguarda Black ha giocato una buona partita, non per i punti che ha segnato ma per quello che riuscito a dare con i suoi blocchi che hanno poi permesso di liberare suoi compagni tiratori che ne hanno beneficiato. Siamo tutti molto consapevoli che abbiamo fatto delle brutte prestazioni in trasferta, ma non dimentichiamoci come stiamo facendo bene in casa. E’ un problema che vogliamo risolvere anche se il tempo stringe anche perché ci stiamo avviando verso il finale di stagione. E anche vero che dobbiamo continuare ad avere queste prestazioni in casa.

Coach Bialaszewsky : Una partita deludente, non l’abbiamo approcciata nel modo giusto e soprattutto nel secondo tempo Reggio Emilia ha voluto la vittoria più di noi e perciò l’hanno portata a casa. Nel secondo tempo senza Moretti le rotazioni si sono accorciate molto e perciò è stato difficile, loro dal canto suo hanno avuto una grande serata, Galloway su tutti. Torneremo in palestra e cercheremo di capire cosa abbiamo sbagliato.