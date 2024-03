Reggio Emilia-Varese, Mandole: «Affrontiamo una squadra di grande talento»

Le parole di Herman Mandole in vista di UNAHOTELS Reggio Emilia-Openjobmetis Varese:

«Da un punto di vista offensivo, nel corso della stagione abbiamo sempre giocato bene, a volte di più, altre volte meno, ma sempre tenendo fede a quello che è il nostro stile. Dopo tanto lavoro in allenamento sulla parte difensiva da parte di coach Marco Legovich, nelle ultime tre partite si sono visti i frutti; siamo riusciti a mettere il cuore in difesa, così come piace ai nostri tifosi, e da lì siamo riusciti ad ottenere risultati anche in attacco riuscendo ad ottenere tre vittorie di fila che per noi sono state molto importanti. Domenica affronteremo Reggio Emilia, una squadra molto forte e con tantissimo talento che quando gioca in casa riesce a dare sempre qualcosa in più. Nella partita di andata eravamo riusciti a giocare una partita eccellente da un punto di vista offensivo, cosa che dobbiamo provare a fare anche domenica al PalaBigi. Ovviamente non sarà facile, ma dobbiamo provarci per provare ad inseguire i playoff, un sogno che noi, città, staff e giocatori, vogliamo che diventi realtà».

Uff stampa Pallacanestro Openjobmetis Varese