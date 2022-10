Reggio Emilia-Varese: Menetti, “Sacrificio e cuore per tornare alla vittoria”.

Si è tenuta questa mattina la conferenza stampa di Max Menetti in vista della gara di domani tra la sua Unahotels Reggio Emilia e la Openjobmetis Varese :

“Credo che la sfida tra Reggio e Varese sia un classico del basket italiano, sono due club che stanno facendo bene avendo continuità nel campionato di serie A. Varese è una squadra dalla personalità tecnica ben definita che passa nell’attaccare nei primi secondi o nel tiro da tre punti, noi da parte nostra vogliamo essere pronti e dobbiamo essere pronti in cui dovremo mettere sacrificio e cuore per portare a casa i due punti dopo tre partite difficili. Saranno a disposizione sia Vitali che ieri si allenato con il gruppo ed anche Strautins che è in grande anticipo sulla tabella del suo rientro. Per lui dovremo cercare di non accelerare la sua voglia di rientrare visto il problema serio che ha avuto.”