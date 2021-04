: Undefined offset: 5 inon line: Undefined offset: 7 inon line: implode(): Passing glue string after array is deprecated. Swap the parameters inon line

Ecco le parole di Niccolò De Vico in vista di UNAHOTELS Reggio Emilia-Pallacanestro Openjobmetis Varese

«A Milano abbiamo giocato un’ottima partita. È stata la nostra quarta vittoria consecutiva e ci eravamo preparati tutta la settimana per giocarci le nostre carte contro la miglior squadra del campionato consapevoli che avremmo potuto approfittare delle difficoltà che loro stavano attraversando. Ne è uscita una partita tosta da parte nostra, soprattutto in difesa, dove siamo riusciti ad ottenere la fiducia necessaria per essere determinanti in attacco. Inutile dire che questo periodo ci sta portando tanto entusiasmo ed ulteriore carica ed energia per affrontare al meglio le partite future. A cominciare dalla prossima che ci vede impegnati alla Unipol Arena contro Reggio Emilia. Avendo giocato li per due anni so quanto la piazza e la società siano esigenti; vorranno sicuramente rifarsi sia per superare il brutto momento che stanno vivendo sia per i due punti in classifica che saranno fondamentali. Per quanto riguarda noi, ci siamo preparati al meglio; puntiamo a fare la nostra partita senza pensare a ciò che c’è intorno. Loro avranno il coltello tra i denti e noi dovremo riuscire a tenere la stessa intensità per tutti i 40′ di gioco. A livello di classifica quest’anno è stata una stagione stranissima e lo sarà ancora per le giornate che verranno. In questo momento le cose per noi stanno andando bene, ma dobbiamo al più presto accumulare i punti necessari per la salvezza; solo dopo potremo capire se ci sarà modo di divertirci ancora di più».

Ufficio Stampa Pallacanestro Varese