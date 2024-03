Reggio Emilia-Varese, Priftis: “Gara insidiosa, ma vogliamo far valere il fattore campo”

Così coach Dimitris Priftis ha presentato la sfida: “Ci attende una delle sfide casalinghe più insidiose di questo finale di stagione, per via della tipologia di basket che gioca Varese. Sono una squadra di talento ed atletismo, orientata al gioco offensivo e possono colpirti in qualsiasi momento e in tanti modi diversi. Dovremo essere estremamente concentrati, soprattutto nei primi secondi del possesso, ed essere bravi a capitalizzare quello che loro ci concederanno. Dal canto nostro, vogliamo far valere il fattore campo per mantenere la nostra posizione in classifica e restare nel gruppo playoff: un obiettivo a cui ad inizio stagione non avevamo pensato ma che ora vogliamo tenerci stretto, anche in virtù del cammino che abbiamo svolto fino a questo momento”.

Ufficio Stampa Pallacanestro Reggiana