Coach Walter De Raffaele ha presentato in videoconferenza stampa l’ultima partita di regular season in programma lunedì 10 maggio alle 20.45all’Unipol Arena di Bologna. Diretta su Eurosport Player.

“È una partita importante perché mci può comunque dare ancora la possibilità di combattere per il quarto posto, al di là che è comunque una partita da giocare a vincere, perché iniziano dopo pochi giorni i playoff. Dovremo quindi giocare con grande attenzione, al di là della classifica finale, contro una squadra che ha meritatamente ottenuto la salvezza in una stagione difficile, anche a fronte di un club che mi sembra si riproponga con progetti ambiziosi. Sarà credo una partita, secondo le caratteristiche di Reggio e di Caja che la guida, ruvida, dura, da giocare contro grande pressione e stando attenti ai giocatori di qualità: su tutti Taylor, ma anche lo stesso Kyzlink, che conosciamo bene, o Elegar. Quindi una partita che certamente ci può anche preparare per la post season.

Purtroppo non ci arriviamo bene, perché ieri ha subito una distorsione alla caviglia Watt, che credo non sarà della partita, anche se decideremo comunque all’ultimo con lo staff medico, considerando anche l’utilità di farlo giocare rispetto a quello che poi dovremo andare a fare. La nota positiva riguarda Fotu che è riuscito a fare tre allenamenti ed è dunque sulla via del recupero.

Per il resto è una stagione che rimane costante nella sua difficoltà, perché la pausa non ci ha giovato se non per il recupero di Fotu, però direi che la difficoltà è diventata la normalità, per cui andiamo avanti e prendiamo quello che viene.

Cerchiamo quindi di essere propositivi, ma anche di non prendere dei rischi rispetto a una partita che potrebbe sì cambiare la posizione in classifica, ma dovendosi legare anche a risultati di altre squadre: non dipende solo da noi”.

Ufficio Stampa Umana Reyer Venezia

Austin Daye non ha disputato l’allenamento di ieri per un risentimento ai flessori.