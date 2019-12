Reggio Emilia – Venezia, De Raffaele: “Dobbiamo cercare di contenere gli uno contro uno”

“Questa è una partita molto importante per noi per tanti motivi. Prima di tutto perché si ritorna al solito motivo delle partite in trasferta in campionato, poi per le residue possibilità che abbiamo di accedere alla Coppa Italia e ancora perché dobbiamo riprendere a vincere dopo la sconfitta con Milano.

Affrontiamo una squadra che, secondo me, ha talento diffuso, guidata da un giocatore come Mekel che non ha bisogno di presentazioni. Johnson-Odom è una vecchia conoscenza, ma direi che le sorprese, se tali le si possono definire, sono quelle di Vojvoda e soprattutto Upshaw, giocatore che per me ha grandi possibilità.

Il tutto all’interno di una squadra rinnovata, che in casa ovviamente si esprime ancora meglio. Sarà una partita in cui secondo me dovremo capire innanzitutto i ritmi che verranno fuori e dove potrebbero fare la differenza il controllo dei rimbalzi e soprattutto la capacità di contenere gli uno contro uno, perché in questo loro sono una squadra che può esprimere molto talento”.

Ufficio stampa Umana Reyer Venezia