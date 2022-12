Reggio Emilia -Venezia, Fucà : “Vogliamo a tutti i costi cercare di invertire la rotta “

Queste le parole di coach Federico Fucà, che allenerà la squadra vista l’assenza di Dragan Sakota, out per Covid. “Parto facendo l’in bocca al lupo al coach, che sto sentendo quotidianamente, auspicandogli una pronta guarigione e di riaverlo con noi al più presto. Consapevoli del momento di grande difficoltà che stiamo vivendo, vogliamo a tutti i costi cercare di invertire la rotta, facendo una partita di energia ed intensità su entrambi i lati del campo. Consci dell’assoluto valore della Reyer Venezia, servirà uno sforzo sia fisico che mentale, fatto soprattutto di attenzione e concentrazione per l’intera durata del match. Dovremo essere noi, mostrando il giusto atteggiamento ed uno spirito combattivo, a trascinare i nostri tifosi e far sì che ci aiutino a provare a conquistare una vittoria di grande prestigio ed importanza”.

Ufficio Stampa Pallacanestro Reggiana