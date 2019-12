Reggio Emilia-Venezia, la sala stampa. le parole di Buscaglia e De Raffaele

Coach Maurizio Buscaglia: Sicuramente 104 subiti in casa sono tantissimi e perciò è dura vincere le partite e questo è fuor di dubbio. La partita è stata combattuta, abbiamo cercato di essere aggressivi, abbiamo provato a controbattere e ci siamo anche riusciti avendo trovato anche piccoli vantaggi. Al di la del fatto che avevamo molti giocatori con 3 e 4 falli, nel secondo tempo non abbiamo più difeso ed abbiamo preso quel break di 9-0 ed alla ripartenza dell’ultimo quarto un’altro break ha compromesso la gara. La cosa che mi da più fastidio è quella di aver mollato, perché anche se perdi devi lottare su ogni pallone. Siccome si torna in campo tra 3 giorni occorre rimediare subito cancellando questa botta qui.

Coach D e Raffaele : E’ stata una vittoria importante, uno squillo della squadra perché è stata cercata e voluta da parte di tutti in una gara che si è rivelata molto solida anche mentalmente. La squadra ha giocato con intelligenza soprattutto in una gara dove entrambe le squadre hanno fatto molto canestro. C’è stato molto desiderio da parte di tutti di portare a casa la partita anche perché è la nostra prima vittoria fuori casa , vittoria importante come avevo detto alla vigilia, ora dobbiamo continuare e penso che abbimo intrapreso la strada giusta.