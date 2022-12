Reggio Emilia-Venezia la sala stampa, le parole di Fucà e De Raffaele

Coach Fucà : Questo è quello che ho detto anche alla squadra, in queste situazioni ci sono 2 strade, una è quella di “disperarsi “ perché dopo una partita del genere avendo avuto anche la possibilità di vincere c’è un grandissimo dispiacere, l’altra è vedere questa partita come punto di partenza. Penso che la squadra ha giocato con tanto spirito e voglia e tanto desiderio di portare a casa questa partita. Giocavamo contro una eccellente squadra che ha giocato una altrettanto eccellente partita, noi comunque siamo stati li ed alla fine avevamo la possibilità di vincerla. A volte gli episodi condizionano una gara e in questo momento a noi non ci stanno girando a favore. Mercoledì ci aspetta un’altra grande partita contro un’altra grande squadra e ci aspetteterà una gara di grande sofferenza. Dovremo partire da qui anche con un po di rabbia, volevamo fare un regalo al nostro coach che ha visto la gara da casa, peccato non ci siamo riusciti.







Coach De Raffaele : E’ stata una bella partita e credo di aver anche meritato la vittoria in quanto nei cinquanta minuti abbiamo fatto anche un buon gioco, si con qualche sbavatura difensiva ma giocando di squadra condividendo molto la palla. I 25 assist credo che siano la dimostrazione di come questa squadra sta lavorando, da qualche partita sta crescendo e coinvolgendo tutti i giocatori trovando sempre attori diversi. E’ una vittoria importante ma dobbiamo subito cancellare perché mercoledì ci aspetta una partita altrettanto importante, penso sia la strada giusta quella che stiamo perseguendo, continuare a lavorare senza parlare. In fine voglio fare i complimenti anche a Reggio Emilia percè ha fatto una grande partita, onestamente poteva vincere anche la partita senza rubare niente a nessuno. Sono convinto che riuscirà ad uscire da questa situazione complicata.