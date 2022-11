Reggio Emilia-Verona, la sala stampa: le parole di Menetti e Ramagli

Coach Menetti : Spero di interpretare la mia impressione, sto facendo tremendamente fatica a far fare un passo avanti sotto l’aspetto caratteriale ed emotivo. Perché è evidente che in una situazione non facile dove la pausa ci ha interrotto il buon lavoro che eravamo riusciti ad impostare in più l’assenza di un giocatore chiave come Vitali, però questo non vuole essere un alibi ma credo la squadra dovesse dare una risposta emotiva caratteriale. E’ la cosa che mi fa soffrire un po di più e dove sono un po deluso, perché al di la delle questione tecniche come lo vedo io ed anche il nostro pubblico, vedo la squadra che ai momenti di difficoltà fare un passo indietro invece di fare un passo avanti. Davanti a questo dobbiamo trovare la maniera di trovare delle reazioni che siano il contrario di quello che stiamo facendo in campo

Coach Ramagli : Abbiamo giocato come le squadre che si devono salvare, con un po di bava alla bocca, con più cattiveria agonistica e secondo me con un buon livello di disciplina. Siamo riusciti a correre molto nella prima parte della gara, che era anche un nostro obbiettivo, siamo riusciti a ruotare bene i giocatori riuscendo a trovare qualcosa di importante da tutti. Non abbiamo quasi mai sbandato, abbiamo rischiato molto sul tentativo finale di Reggio Emilia, però devo dire che la partita l’abbiamo vinta con pieno merito. Complimenti ai ragazzi perché non era semplice gestire la settimana in cui si è fatto male Holman e perciò bravi tutti.