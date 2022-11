Reggio Emilia-Verona, Menetti: “Servirà consistenza per 40 minuti da tutti.”

Si è tenuta questa mattina la conferenza stampa di Max Menetti in vista della gara di domani tra la sua Unahotels Reggio Emilia e la Tezenis Verona :

“Ci avviciniamo a questa partita lavorato tanto con il gruppo di giocatori che c’erano e penso sia stato un lavoro proficuo soprattutto per i giocatori entrati in corsa (Strautins e Olisevicius) . Da mercoledì invece si sono uniti tutti che hanno portato a casa tanta energia con i risultati ottenuti, in primis quello dell’Italia. Quella di domani sarà una partita molto difficile, come lo sono tutte quelle del campionato, bisognerà affrontarla con la giusta energia e soprattutto coniugare i tangibili miglioramenti ottenuti nelle ultime 3 partite con la conquista dei 2 punti . Credo che per conquistare la vittoria contro Verona servirà in primis la consistenza per 40 minuti con l’aiuto e il sacrificio di tutti quanti nei momenti difficili contro una squadra che vive di folate.”