Reggio Emilia-Virtus Bologna, Martino “Gara non semplice, daremo il tutto”

Queste le parole con cui coach Antimo Martino ha presentato la sfida di domani: “Affrontiamo una squadra che non ha bisogno di presentazioni e che nell’ultimo periodo sta dimostrando tutto il proprio valore. Proprio per questo, sarà indispensabile all’intento dei quaranta minuti ridurre il più possibile il numero di errori e di cercare di avere sempre la giusta concentrazione per pensare di disputare una partita al loro stesso livello. Sappiamo che non sarà una gara semplice, però come sempre scenderemo in campo con la voglia di dare tutto e di fare il meglio possibile per provare a conquistare i due punti”.

Ufficio Stampa Pallacanestro Reggiana