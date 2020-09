Reggio Emilia-Virtus, le parole dei due Coach nel post partita

Le parole di Coach Antimo Martino dopo la sconfitta contro la Virtus Bologna:

“Ho innanzitutto fatto i complimenti ai ragazzi nello spogliatoio, abbiamo espresso un buon gioco anche dando spazio ai giovani ed abbiamo fatto vedere che possiamo fare tanto. Chiaro è il rammarico per non aver completato l’opera, abbiamo affrontato una squadra di assoluto livello e sicuramente abbiamo sofferto il secondo quarto, dove noi non siamo stati all’altezza. Questa è una sconfitta che non i permetterà di andare avanti è vero, ma usciamo dalla coppa Italia con tante certezze. La nostra vittoria è stata il saper creare una buona coesione ed un buon affiatamento di squadra, e questa è una vittoria che dobbiamo portarci avanti per tutta la stagione, mettendola in campo ogni sera.”

Le parole di coach Sasha Djordjevic:

“Abbiamo disputato un ottimo primo tempo e ci siamo adattati bene al loro movimento di palla che in questo momento è secondo a nessuno, giocano veramente molto di squadra. Noi abbiamo smesso di giocare di squadra nel terzo quarto, sono riusciti a fare il brake ed a riaccendere l’entusiasmo. Noi solo nel finale di partita, quando siamo tornati a giocare di squadra. Siamo stati bravi anche nel riuscire a portare a casa la partita senza Teodosic, che si è fermato a causa di un problema ancora da vedere. Ora si va avanti, abbiamo raggiunto un primo piccolo obiettivo. Mi permetterei di dire agli arbitri di stare più attenti su alcune cose, dettagli che sono regole nella pallacanestro e chiedo che revisionino la clamorosa situazione di passi non fischiata davanti a me. É ora di smetterla con queste cose.”