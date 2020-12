Reggio – Fortitudo, la sala stampa: le parole di coach Martino e Dalmonte

Coach Martino : E’ stata una bella prestazione anche se in rimonta, dove il cuore e la voglia di recuperare sono andati oltre ai dettami tecnici e tattici. Devo solo farei complimenti ai miei ragazzi che ci mettono sempre tutto ed oggi lo hanno dimostrato. E’ una vittoria di squadra e voglio condividerla con il mio staff, il preparatore atletico e tutti i collaboratori della società, perché se stai facendo bene è merito di tutti. Grande rispetto per la Fortitudo ma sapevamo che potevamo avere le qualità per vincere la gara anche se ad un certo punto le probabilità erano ridotte all’osso.

Coach Dalmonte : Dobbiamo avere un grande equilibrio nel valutare i primi 25 minuti, ma dobbiamo alzare l’asticella dell’analisi degli ultimi 15. Personalmente da questa partita ho imparato tantissimo e di conseguenza nel mio intervento sulla squadra. C’è rammarico perché in buona parte della partita c’è stata una interpretazione giusta della gara, però la cosa peggiore di quando finisci la partita è che la finisci non avendo dato tutto. Ed allora li hai già perso perché la finisci con grandi recriminazioni e questo non deve succedere.