Reggio, nel CDA lascia Landi ed entra Della Salda

Pallacanestro Reggiana comunica che il Consiglio di Amministrazione ha accettato le dimissioni dalla carica di consigliere del Patron Stefano Landi.

Al suo posto è stato nominato consigliere d’amministrazione Alessandro Dalla Salda, il quale ricoprirà anche l’incarico di Amministratore Delegato.

“È con piena soddisfazione che torno alla Pallacanestro Reggiana nel ruolo che per oltre due lustri ho già ricoperto – queste le prime parole del neo AD biancorosso – Un passato che mi ha coinvolto ed appassionato, come penso possa riaccadere nei prossimi anni. Oggi inizio una nuova sfida professionale che ha come obiettivo primario quello di mantenere il nostro club e la città di Reggio Emilia tra le protagoniste della Serie A”.