Reggio, parla la Presidente Ferrarini: “Tanti attestati di vicinanza e sostegno da parte di abbonati e sponsor”

Questo il pensiero della Presidente biancorossa Licia Ferrarini: “La crisi sanitaria legata al Covid, che ha imposto la chiusura anticipata della stagione, ha avuto un grande impatto economico su tutte società e su tutti i soggetti interessati e coinvolti nel nostro spettacolo, in particolar modo sponsor, tifosi ed abbonati, oltre al fatto primario di non avere avuto la possibilità di concludere la stagione sportiva sul campo. La più bella vittoria di quest’anno è stata certamente l’essere riusciti a dare continuità alla Pallacanestro Reggiana. Mi dà grandissima soddisfazione e gioia poter guardare avanti mantenendo la Pallacanestro Reggiana in mani solide ed appassionate come sono quelle dei nuovi quattro proprietari i quali, con grande coraggio, sportività e senso della comunità reggiana, sono pronti per ripartire e rilanciare. Mi preme innanzitutto ringraziarli, far sentire loro tutto il mio sostegno ed augurargli tanti successi e soddisfazioni. La società è un bene di tutti gli appassionati ed è stato dato un segnale forte verso tutto il sistema, mantenendo la Pallacanestro Reggiana tra gli unici quattro club attualmente in Serie A ad avere il codice di affiliazione FIP originario. Ognuno ha fatto la propria parte, perché lo sport, la sua missione ed i suoi valori sono di tutti. Tutti hanno dato il loro contributo alla società: gli atleti, lo staff tecnico, i dipendenti ed i collaboratori, che ringrazio personalmente per aver trovato un accordo per la riduzione dei salari dimostrando grande senso di responsabilità e dedizione alla causa. In tal senso, riceviamo quotidianamente attestati di vicinanza e di sostegno anche da parte dei numerosi sponsor che ogni anno ci supportano, ai quali si sono aggiunte in queste settimane molteplici rassicurazioni giunte da tanti tifosi che rinunceranno alla richiesta di rimborso dell’abbonamento, aiutando e sostenendo tangibilmente così il nostro amato club”.

Uff stampa Pallacanestro Reggiana