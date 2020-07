Reggio prenota l’Unipol Arena per la prossima stagione

Mentre il mercato della Pallacanestro Reggiana stenta a decollare, la prossima settimana la dirigenza biancorossa dovrebbe annunciare il trasferimento a Bologna per la prossima stagione.Il problema all’interno del PalaBigi è la sua capienza visto le sue limitazioni causate dal Covid -19. La capienza al suo interno con le nuove norme non potrebbe superare le 1000/1500 unità e così la dirigenza ha già trovato un accondo per disputare la prossima stagione all’Unipol Arena, dove dovrebbero rientrare quelle 3000 persone di media che settimanalmente assistono alle gare.

Reggio ha già sperimentato il trasloco a Bologna negli anni scorsi, ma un conto sono alcune partite di campionato oppure le coppe, ma una stagione intera è una incognita.

I nuovi dirigenti hanno già detto che non vorranno lasciare a casa nessun tifoso organizzando bus navetta per Bologna.

Il comune di Reggio Emilia ha preso la palla al balzo e ha cantierato il secondo stralcio del lavori del palazzetto, soffitto e parquet, in maniera da essere pronti per la stagione 2021/2022.

In città i tifosi si sono chiaramente divisi da chi mal sopporta un simile trasloco, ma anche in chi crede che sia necessario dover fare un sacrificio per poi rientrare a Reggio quando si spera tutto sia tornato alla normalità.