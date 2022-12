Reggio, coach Sakota si presenta: “Poche cose ma chiare per invertire la rotta”

Si è svolta questa mattina nella sede della Pallacanestro Reggiana la presentazione del nuovo coach Dragan Sakota, chiamato ad invertire la rotta che ha preso in questo pessimo inizio di campionato sotto la guida di Max Menetti.

A presentarlo l’amministratore delegato Alessandro Della Salda che ha motivato prima l’esonero di Menetti come mancanza di fiducia per il prosieguo del campionato.

“Siamo andati subito si Sakota in quanto ci eravamo già sentiti in passato ed abbiamo pensato che fosse la persona giusta per noi. Persona esperta con tanta conoscenza del basket, fuori dal giro e soprattutto abituato a situazioni come la nostra.”

“Al coach abbiamo chiesto 2 cose, la salvezza in LBA e riuscire a battere Bonn in BCL che vorrebbe dire per noi la qualificazione al play inn.”

E’ toccato poi al coach serbo presentarsi, “Ringrazio la società per l’occasione che mi ha dato, nutro molto rispetto per il basket italiano anche se credo che il basket ha un linguaggio universale. Ho già visto la squadra mercoledì in Coppa, l’impressione è stata parziale in quanto la squadra non era al completo e nonostante tutto ha disputato un buon primo tempo.”

“ La mia impressione, avendo visto altre 5/6 partite della Unahotels che devo convincere i giocatori che con qualche aggiustamento si può migliorare. Credo che in un paio di settimane si possono ottenere già dei risultatati, insegnerò a loro alcune cose ma ripeto devono convincersi delle cose che si andranno a fare.”

“Arriverà sicuramente un giocatore nel ruolo di play guardia in quanto è il ruolo in cui questa squadra ha più bisogno, poi analizzerò il rosters e vedremo se necessità di altri innesti. “