Reyer Venezia, coach Spahija verso la Final Eight: “Abbiamo tanto rispetto per Pistoia, non pensiamo che sarà facile”

Dopo venti partite di campionato l’Umana Reyer Venezia si prepara per affrontare la Frecciarossa Final Eight di Coppa Italia. Per l’Umana Reyer Venezia si tratta dell’undicesima partecipazione in tredici stagioni dal ritorno in Serie A. È l’unico Club a prendere parte alle Finals maschili e femminili, incluse per la prima volta in questa edizione.

Nel primo turno, in programma mercoledì 14 febbraio alle 20.45, la Reyer affronta Pistoia, avversaria dell’ultimo turno di LBA (96-69, 20 per Tucker e 16 per Heidegger).

Si gioca all’Inalpi Arena di Torino.

Tutte le gare saranno trasmesse in diretta su DMAX, Eurosport 1 e DAZN.

Neven Spahija

Non abbiamo nessuna novità sul roster che disputerà la partita di Coppa Italia, Parks è fuori da molto tempo e non sappiamo quando tornerà, di sicuro non per disputare le Final Eight. Il nostro roster è comunque più completo rispetto a tanti momenti di questa stagione .

Non possiamo dimenticare la partita di domenica: abbiamo analizzato ciò che abbiamo fatto bene e male. Noi abbiamo tanto rispetto per Pistoia, non pensiamo che sarà facile. Vogliamo giocare con la nostra idea e il nostro gioco, in difesa e in attacco. Abbiamo già perso partite dopo vittorie, vogliamo essere più consistenti. Andiamo a Torino con la stessa filosofia e tanto rispetto verso Pistoia. Abbiamo chiuso la prima parte del campionato come primi in classifica, dunque dobbiamo giocare da primi.

Programma quarti di finale.

Mercoledì 14 febbraio 2024

ore 18.00 EA7 Emporio Armani Milano – Dolomiti Energia Trentino

ore 20.45 Umana Reyer Venezia – Estra Pistoia

Giovedì 15 febbraio 2024

ore 18.00 Virtus Segafredo Bologna – UNAHOTELS Reggio Emilia

ore 20.45 Germani Brescia – Generazione Vincente Napoli Basket

Tickets

I biglietti sono acquistabili presso tutti i punti vendita Vivaticket e online su vivaticket.com al seguente link: https://www.vivaticket.com/it/tour/frecciarossa-final-eight-2024/2912

Clicca QUI per tutte le info sulle Final Eight.

Frecciarossa Final Four LBF

Una grande novità della Final Eight riguarda l’inserimento nell’evento della Coppa Italia della Lega Basket Femminile, che disputerà venerdì 16 le semifinali e domenica 18 febbraio la finale.

L’Umana Reyer è l’unico Club in Italia a partecipare con entrambe le squadre.

Di seguito il programma.

Semifinali

Venerdì 16 febbraio 2024

ore 17.00 Umana Reyer Venezia – Allianz Geas Sesto San Giovanni

ore 19.15 Famila Wuber Schio – Passalacqua Ragusa

Finale

Domenica 18 febbraio 2024 Ore 14.15.

Abbonamenti e biglietti sono acquistabili presso tutti i punti vendita Vivaticket e online su vivaticket.com al seguente link: Vivaticket-FrecciarossaFinalEight2024

Uff. Stampa Umana Reyer Venezia