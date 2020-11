Reyer Venezia in isolamento fiduciario: Casarin, Tonut ed altri membri positivi al #covid

L’Umana Reyer comunica che, in seguito ai test effettuati nella nottata di domenica, di ritorno da Roma, e a quelli di verifica nella mattinata odierna, sono emersi casi di positività al Covid-19 all’interno del gruppo squadra. Altri test sono in attesa di essere processati e nel frattempo sono cessate le attività di squadra, come da protocollo. I soggetti positivi sono paucisintomatici e stanno seguendo le procedure di isolamento fiduciario come tutto il resto del team squadra per dieci giorni.

Per loro ammissione due sono Casarin e Tonut, ma a quanto pare ce ne sono anche altri.

–

Uff stampa Umana Reyer Venezia