Reyer Venezia, parola a coach De Raffaele: “La parte determinante del lavoro sarà la costruzione del senso di squadra e di insieme”

Si sta per alzare il sipario sulla nuova stagione dell’Umana Reyer che giovedì 18 agosto si radunerà al Palasport Taliercio. In vista del nuovo inizio abbiamo realizzato la seguente intervista con coach Walter De Raffaele.

“Da parte mia c’è grande entusiasmo, desiderio e anche curiosità – le parole di coach De Raffaele – Si respira un’aria molto positiva e ho l’emozione di come quando si avvicina il primo giorno di scuola. Per me è un orgoglio condividere questa nuova fase del programma Reyer insieme a Federico Casarin e alla Proprietà che va ringraziata perché ha dimostrato la volontà di competere ai massimi livelli, e questa non è una cosa da dare per scontata o dovuta. Ritengo che il rilancio del proprio programma, in coincidenza dei 150 anni, sia un grande segnale da parte del Club e sono felice di farne parte con il desiderio che sia un ciclo che regali emozioni ai tifosi per molto tempo.

La parte determinante del lavoro sarà la costruzione del senso di squadra e di insieme, dentro e fuori da campo, ma già da ora percepisco grande entusiasmo e positività da parte del gruppo di lavoro. Per quanto riguarda il campo, è stata costruita una squadra molto equilibrata e profonda, con un atletismo più elevato. Una componente molto importante che è stata ricercata nei nuovi giocatori che sono arrivati riguarda la motivazione perché c’è il desiderio di competere al massimo possibile ed è necessario avere stimoli e obiettivi comuni, questo vale per il gruppo di italiani e di stranieri, giovani o già affermati, che hanno deciso di accettare il nostro programma. Sarà importante, come sempre, lavorare per trasformare tutti i giocatori in un gruppo unito per costruire una nuova identità di squadra con obiettivi comuni. Un saluto a tutti i tifosi, ci vediamo presto!”.

