Reyer Venezia, la videointervista a Walter De Raffaele per le 400 panchine da capo allenatore orogranata

E’ stata una serata speciale, quella di martedì, per Walter De Raffaele: in occasione di Umana Reyer – Cluj-Napoca ha festeggiato la quattrocentesima panchina in gare ufficiali da head­ coach della prima squadra maschile. 400 panchine rappresentano una “milestone” più unica che rara nello sport moderno, non solo nel basket. Dal febbraio 2016, il coach orogranata ha collezionato 241 vittorie, 159 sconfitte, con una percentuale di successi superiore al 60%, tra competizioni in Italia, 283 gare con 174 successi e 109 sconfitte (61,4%) ed Europa, 117, con 67 vittorie e 50 sconfitte (57%). Alle 400 panchine da capo allenatore vanno aggiunte 182 da assistant coach, per un totale di 582 in 12 stagioni. Ancora, un traguardo più unico che raro in Italia, ma non solo. Con Walter De Raffaele abbiamo realizzato un’intervista a casa sua, in cui ha ripercorso le 400 panchine da capo allenatore. Buona visione!

Uff. Stampa Umana Reyer Venezia