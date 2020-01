Reyer Venezia: l’esordio di Goudelock è vicino, e intanto si pensa ad una squadra satellite in A2

Come riportato oggi dalla Gazzetta dello Sport, la Reyer vede vicino il rientro del mini mamba ed è sempre attenta nel suo progetto di espansione.

De Raffaele nella conferenza stampa di ieri, per la presentazione della partita di stasera contro la Fortitudo, ha parlato anche del possibile prossimo tesseramento di Goudelock (probabile già settimana prossima contro la Virtus Bologna ndr).

In chiave futura la Reyer è sempre attenta nello sviluppare il suo progetto di crescita, questa volta con un occhio alla Legadue , dove si sta studiando la situazione della Poderosa Montegranaro, che non sta attraversando un prprio un bel periodo. L’idea, come descrive Mario Canfora della Gazzetta dello Sport, sarebbe quella di rilanciare la storica piazza di Montegranaro in un campionato di A-2, giocando a Firenze (dove si sono svolte le ultime Final8 di Coppa Italia) e dove la gente ha dimostrato negli ultimi anni di amare la pallacanestro.

Firenze come città non è una scelta casuale, infatti il Patron Brugnaro possiede un’azienda agricola in Valdichiana e la prima squadra di Chiusi, militante nel campionato di C Gold porta già il nome della tenuta, oltre che a vedere nel roster vecchie conoscenze delle giovanili orogranata.

Se il tutto dovesse concretizzarsi sarebbe la seconda squadra in Serie A ad avere una squadra satellite, dopo Sassari che ha avuto Cagliari prima e Torino poi, rilevandola dal fallimento Auxilium.

Attendiamo quindi sviluppi, fissando intanto come primo obiettivo il ritorno in campo di Goudelock.