Reyer Venezia, parla Amedeo Tessitori: “La nostra parola d’ordine dev’essere Unione”

Amedeo Tessitori è arrivato a Venezia con due settimane d’anticipo rispetto alla data del raduno per lavorare con preparatori e coach. Il centro orogranata ha grande entusiasmo e voglia di iniziare la stagione e ha rilasciato ai nostri microfoni le seguenti dichiarazioni.

“E’ stata un’estate molto lunga in cui sono riuscito a curare alcuni aspetti fisici del mio corpo su cui non ho potuto lavorare al 100% durante l’anno. Credo di aver fatto un ottimo lavoro in giugno e in luglio insieme ai preparatori atletici ed ora sono davvero molto carico per questo imminente inizio di stagione.

Sono molto contento del roster che ha formato la società: credo che sia una squadra con tanto talento, ma ovviamente la cosa più importante sarà quella di formare un gruppo forte. Per dimostrare sul campo il nostro valore dovremo creare una chimica importante in cui i singoli andranno ad impreziosire il talento complessivo della squadra. Sarà dunque fondamentale metterci a disposizione dello staff e lavorare bene insieme e con entusiasmo.

La parola d’ordine per questa stagione dev’essere unione, come lo slogan scelto dalla società per la campagna abbonamenti: l’unione fa la Reyer, lo sposo in pieno.

Ci vediamo presto!”.

Uff stampa Umana Reyer Venezia