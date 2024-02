Reyer Venezia, parola a Tucker: “Il contratto? Penso che potrei restare per almeno un anno o due”

Lunga intervista rilasciata da Rayjon Tucker, stella dell’Umana Reyer Venezia che sta impressionando il campionato italiano e non solo.

ITALIA E BASKET ITALIANO

Io amo già l’Italia: la gente è stupenda, i tifosi grandi, il cibo è meraviglioso. E la società, specialmente, mi fa sentire come a casa, attenta a ogni necessità. Il basket, è molto competitivo, il QI è elevato, c’è qualità, fisicità. Perciò questo basket produce così tanti talenti

CAPITOLO NBA

“Sono uno che cerca di comprendere il presente, concentrato su ciò che si può prospettare. Quindi ora ho in testa di giocare bene qui e provare a vincere un campionato. Sono ancora abbastanza

giovane, ho 26 anni. Dunque non penso che la porta sia definitivamente chiusa, ma non è nei miei

pensieri. Certo sarebbe bello tornare a casa, per la famiglia e altro.

VENEZIA E CONTRATTO

Il mio principale obiettivo è Venezia. Il contratto? Ho un anno, ma onestamente penso che potrei restare per almeno un altro o due”.

TUCKER FUORI DAL CAMPO

Innanzitutto mi piace ballare. Mia madre ha una scuola di danza, io ho ballato da quando avevo due anni. Poi ovviamente la musica, la ascolto, la faccio. Rap, il mio preferito è J.Cole. Mi piace la moda, creo vestiti, ho un mio brand che lancerò a breve. E poi leggo la Bibbia e amo dormire

Fonte : Tuttosport