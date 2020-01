Reyer – Virtus Bologna, le parole di Stone e De Raffaele in vista del big match contro le V Nere

Eccole le dichiarazioni rilasciate ieri dal Julyan Stone:

“Siamo eccitati all’idea di giocare una partita così attesa, contro una grande squadra, davanti ai nostri tifosi. Ci sarà una grande atmosfera e in questi due giorni lavoreremo per farci trovare pronti. Non vediamo l’ora di scendere in campo. La vittoria a Patrasso è molto importante per noi, perché oltre alla classifica ci permette di essere in striscia positiva di quattro gare. Stiamo costruendo il nostro percorso e il nostro essere squadra. La pallacanestro è fatta di “up & down” nel corso della stagione, noi abbiamo già affrontato momenti difficili all’inizio, ma ora ho la sensazione che stiamo trovando la nostra identità e la fiducia nel nostro modo di giocare. Constatare che in campo si iniziano a vedere i frutti del nostro duro lavoro settimanale è una sensazione che ci da fiducia.

Milos Teodosic è un grande giocatore, abbiamo avuto modo di vederlo giocare in questa prima parte di stagione. Ma approccerò alla partita, e al match-up con Milos, come sempre. Ho avuto l’opportunità in carriera di affrontare le point-guard più forti del pianeta come Steph Curry e Derrick Rose, Teodosic è un giocatore con un talento incredibile, ma ancora, non cambierà il mio modo di giocare perché affronto tutte le partite con la stessa mentalità.

Per noi sarà fondamentale giocare la nostra pallacanestro e avere totale fiducia in noi stessi. Dovremo rispettare il piano partita, giocare con il fuoco dentro e difendere forte. Avremo bisogno dell’energia dei nostri tifosi, sanno di poter essere determinanti come nei passati playoff in cui si sono dimostrati i migliori tifosi d’Italia”.

Ed ecco quanto detto oggi da coach De Raffaele:

“La Virtus Bologna è la squadra che fino a questo momento ha controllato questa prima parte di stagione regolare, con grandissimo merito: dei giocatori, di coach Djordjevic e di tutta l’organizzazione. Quindi arriva la squadra che, senza ombra di dubbio, senza se e senza ma, ha dimostrato di essere la più forte. Credo che l’errore più grande che potremmo compiere è quello di considerare solo Teodosic e Markovic: per quanto io pensi che Teodosic giochi un campionato a parte, per qualità e per talento, veramente immenso e quindi sarà un piacere anche per chi verrà a vederlo, perché erano tanti anni che non si vedeva un giocatore di questa qualità in Italia. Ma la Virtus deve essere considerata nella completezza della sua squadra, perché giocatori come Ricci e Weems sono altrettanto chiave per questa squadra, credo che Gaines sia un giocatore con tanto talento in uscita dalla panchina e poi ci sono tanti altri giocatori di esperienza che possono mettere insieme una grande prestazione.

Quindi la nostra attenzione non deve essere sui due già citati grandissimi giocatori, ma sul collettivo e sull’insieme, perché ha dimostrato di avere due stelle, ma gli altri non sono dei comprimari. Quindi non credo che basterà limitare Teodosic e Markovic, anche se è naturale che cercare di limitarli può essere una chiave importante: anche limitare il contorno, però, ci può dare qualche chance in più di vittoria. Dall’altra parte, noi arriviamo in un momento buono, soprattutto di continuità di prestazioni, anche al di là dei risultati, con una condizione fisica direi buona nonostante un po’ di stanchezza, normale per il momento e per il periodo.

Giochiamo davanti ai nostri tifosi una bella partita, di grande appeal: siamo i Campioni d’Italia e dobbiamo ricordarcelo in una partita che sarà certamente molto difficile perché lo dice la classifica e lo dicono i risultati. Ma credo che sia una partita che non ha bisogno neanche di grandi stimoli, perché quando giochi contro grandi giocatori e grandi squadre vieni stimolato, perché la competizione fa parte del nostro lavoro e competere a 360 gradi deve stimolarti a tirar fuori il massimo. In più conteremo sulla spinta del nostro pubblico, quindi mi aspetto una buona partita da parte nostra, rispetto a quanto abbiamo fatto nell’ultimo mese”.

