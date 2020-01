Reyer – Virtus, la sala stampa: le parole di Djordjevic e De Raffaele

Arriva in sala stampa coach Djordjevic:

“Ho letto che la Virtus non vinceva su questo campo dal 1993. È una cosa pazzesca e non posso che essere orgoglioso dei miei giocatori, della loro voglia di difendere, di soffrire e di arrivare a conquistare questa vittoria. L’impatto di Baldi Rossi e Pajola dalla panchina questa volta è stato importante, ma penso che la prova di Markovic sia stata davvero esemplare, la migliore fino adesso. I numeri possiamo analizzarli, sicuramente non sempre ci entra tutto, ma abbiamo avuto sempre una grande concentrazione per tutta la partita. Specialmente nel secondo tempo abbiamo spinto un po’ e questo vuol dire che i nostri ragazzi hanno energia. Si è vista in modo particolare dai lunghi, Gamble e Hunter considerando che il secondo fallo di Ricci è arrivato troppo presto e ingenuo. Non penso che questa vittoria ci dia un vantaggio psicologico sulla partita di coppa Italia perché le grandi squadre hanno grande orgoglio e per questo dovremo dimenticarci subito. Le società che hanno carattere come Trento lo dimostrano, come loro stasera sul campo di Sassari. Pajola ieri aveva un po’ di febbre ma ha voluto esserci e ha fatto veramente una buona gara.”

Ecco invece De Raffaele:

“È stata una partita divisa in due parti: nel primo tempo avremmo meritato di chiudere diversamente, perché la Virtus ha vissuto su alcuni nostri errori e finché abbiamo avuto energia abbiamo impattato fisicamente ma non a livello di talento. I primi due quarti abbiamo giocato per vincere, il terzo e il quarto per non perdere. E non dobbiamo giocare in questo modo, perché fino a giugno lo scudetto sul petto lo abbiamo noi. Loro hanno dimostrato di avere maggiore talento in questo momento. Abbiamo avuto anche delle occasione di rientrare sul -1 e in quelle circostante abbiamo perso positività mentre Bologna ha preso fiducia.”

Il coach livornese analizza poi la Virtus: “Bologna ha dimostrato di essere più forte e noi siamo andati in difficoltà soprattutto nel ruolo delle guardie e nel crearci un tiro. Dobbiamo anche recuperare qualcuno a livello di energia, avevamo giocatori che sono scesi in campo con infiltrazioni ma questo non vuole levare nulla di positivo alla prestazione di Bologna che ha giocatori di altissimo livello e si è visto quando Teodosic e Markovic hanno preso per mano la squadra.” L’ultimo pensiero va per l’infortunio di Tonut: “ Temo che l’assenza non sarà breve.”