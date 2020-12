Rinviata la gara Virtus Roma – Allianz Pallacanestro Trieste

Il Presidente della LBA Umberto Gandini,

preso atto della documentazione presentata il 3 Dicembre dalla società Allianz Pallacanestro Trieste, da cui emergeva che 7 atleti professionisti, ora negativi al Covid-19, non avevano ottenuto l’idoneità all’attività sportiva agonistica (così come prevista dall’Aggiornamento del protocollo allenamenti e gare per le Squadre Professionistiche e per gli Arbitri del 5 novembre 2020 quale presupposto per la ripresa dell’attività sportiva), sempre a causa dei postumi dell’infezione patita;

letto il parere della Commissione Medica Scientifica della FIP della giornata di ieri, che aveva ritenuto di suggerire una nuova visita di idoneità medico-sportiva di 2 dei predetti atleti professionisti, valutati i referti ricevuti;

preso atto che la società ha comunicato, questa mattina, che i 2 atleti in questione, sottopostisi a nuova visita, non hanno di nuovo ricevuto l’idoneità fisica, a causa di sequele da decorso Covid-19;

atteso che la società Allianz Pallacanestro Trieste non dispone allo stato del numero minimo di atleti professionisti, risultati negativi al Covid e dichiarati idonei allo svolgimento dell’attività sportiva, come previsto dall’Aggiornamento al Protocollo e dalle DOA Professionisti FIP 20-21, tali da poter disputare la gara in programma per domani 6 dicembre 2020 contro la Virtus Roma;

tutto ciò premesso e considerato, dispone il rinvio della gara Virtus Roma – Allianz Pallacanestro Trieste in programma per domani 6 dicembre 2020.

La LBA continuerà a tenere monitorata la situazione e comunicherà sia le modalità di recupero delle partite sopra citate, sia le ulteriori disposizioni opportune.

FONTE: Uff. Stampa Lega Basket Serie A