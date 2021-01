Rinviato ufficialmente il match tra Trieste e Varese

E’ stato ufficialmente rinviato il match che Allianz Pallacanestro Trieste avrebbe dovuto disputare domenica 3 gennaio (ore 18.30) all’Allianz Dome contro la Openjobmetis Varese.

Dopo aver riscontrato ben dodici positività nel Team Squadra prima della partenza alla volta di Trieste, infatti, i varesini hanno attivato tutte le procedure previste dal protocollo, informando immediatamente le autorità competenti: alcuni dei soggetti sono già stati posti in regime di isolamento, seguendo la normativa vigente.

A seguito di queste comunicazioni, Lega Basket Serie A ha emesso un provvedimento che recita testualmente: “Il Presidente della LBA Umberto Gandini, in merito alla partita in programma domani 03/01/2021 tra Allianz Pallacanestro Trieste e Openjobmetis Varese, valida per la 14^ giornata del Campionato Serie A UnipolSai, preso atto dell’istanza pervenuta dalla società Openjobmetis Varese e della documentazione inerente alla situazione medica legata al Covid-19 che ha evidenziato numerose positività nel gruppo Squadra, con l’obiettivo di ridurre il rischio di un potenziale focolaio che potrebbe già essere in atto e di tutelare la salute di atleti e staff tecnici delle due squadre coinvolte e degli arbitri, dispone il rinvio della partita medesima.

Nei prossimi giorni saranno indicate le modalità di recupero della partita”.

Uff stampa Allianz Pallacanestro Trieste