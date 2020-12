Ritiro Virtus Roma, la GIBA al fianco degli atleti

Il triste ritiro di una gloriosa società come la Virtus Roma è motivo di profonda amarezza e delusione.

Per la pallacanestro italiana il venir meno di una società a campionato in corso è un colpo pesante e rappresenta senza dubbio un danno per l’intero movimento.

L’associazione giocatori è vicina ai lavoratori che vivono direttamente questa situazione ed è a disposizione degli atleti per supporto e assistenza.

La GIBA lavorerà con gli attori principali del movimento affinché già dal prossimo anno cambino le regole di ingaggio: chi inizia un campionato deve garantire che lo porterà a termine con assoluta certezza.

Ufficio Stampa GIBA – Giocatori Italiani Basket Associati