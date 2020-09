ROAD TO LBA 2020/2021 – AL VIA LA NUOVA STAGIONE

UOMO CHIAVE :il giocatore cardine del roster della Vanoli Cremona è TJ Williams. L’esterno americano ha disputato una Supercoppa tra alti e bassi e la Vanoli necessita di averlo al massimo del rendimento per poter spiccare il volo. In fase di realizzazione ha mostrato lampi del suo talento ma in fase di playmaking resta ancora un punto di domanda. Se riuscirà a incidere anche in regia la Vanoli potrebbe fare un ulteriore salto di qualità. Finora i punti di forza del roster di coach Galbiati sono stati Peppe Poeta, maestro del pick and roll e Daulton Hommes, offensivamente on fire da ogni posizione. Con TJ Williams sugli scudi, Cremona potrebbe volare verso la salvezza.

OBIETTIVO STAGIONALE:Cremona ha rischiato di sparire, ha rifondato dopo l’addio di Sacchetti e ora punta alla salvezza. Una supercoppa dai due volti non lascia sereni Galbiati e co: c’è ancora lavoro da fare ma le note positive non sono mancate. Diversi giocatori sono chiamati al salto di qualità e questo potrebbe essere l’elemento determinante per centrare un obiettivo comunque alla portata. Cremona insegue una salvezza tranquilla in una lotta per non retrocedere quest’anno più che mai combattuta e avvincente.