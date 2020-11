Rodriguez, con otto triple eguagliato il record societario di Milano

Seconda miglior prestazione personale per l’MVP della gara di Desio Sergio Rodriguez (nella foto) che mette a referto 24 punti in 23 minuti giocati: il play spagnolo di Milano aveva fatto meglio in Italia solo nella scorsa stagione quando aveva realizzato 28 punti contro la Happy Casa Brindisi nella scorsa stagione. Record di triple realizzate in una gara per Rodriguez che chiude la gara contro Cantù con 8 su 10 dalla lunga distanza salendo al secondo posto della classifica stagionale con una percentuale del 52.5% dietro a Scola (52.6%).

