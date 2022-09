Rosselli verso la prima di campionato: “Verona, ripartiamo con lo stesso entusiasmo”

La Tezenis Verona si avvicina all’esordio in campionato in programma domenica 2 ottobre alle ore 17:30 contro l’Happy Casa Brindisi. Una giornata particolare per tutta la città con il ritorno nella massima serie a distanza di 21 anni dall’ultima partecipazione.

Guido Rosselli, capitano dei gialloblù, intervenuto negli studi di Telenuovo ha commentato: “Per la Scaligera Basket sarà la prima in Serie A dopo tanti anni. Avremo bisogno di tutta la spinta del nostro pubblico, perché affronteremo una squadra che negli ultimi anni sta facendo molto bene. Hanno un roster per giocare anche in Europa, con americani e italiani di livello e quindi sarà una bella battaglia. Noi arriviamo da un buon precampionato ma molto tosto durante il quale abbiamo affrontato squadre di livello come Milano, Venezia e AEK. Speriamo di vedere tanta gente al Palazzetto per la prima di campionato. Lo scorso anno, vedere così tanto entusiasmo per la promozione è stato bellissimo. Ora vogliamo ripartire con lo stesso entusiasmo”.

Gian Paolo Zaffani

Resp. Comunicazione

Scaligera Basket