Sabato 22 febbraio amichevole fra De’ Longhi Treviso e Allianz Trieste

Il basket di serie A maschile è in arrivo a Ponzano Veneto. Sabato 22 febbraio, a partire dalle 17, il PalaCicogna di Piazzale dei Dogi 1 ospiterà l’amichevole di lusso fra De’ Longhi Treviso e Allianz Trieste, che approfittano della sosta del campionato per misurarsi in un appuntamento intitolato alla memoria di Gabriele Santon, ex presidente del Ponzano Basket scomparso a fine 2019.

Teatro dell’incontro sarà appunto quel PalaCicogna che i tifosi trevigiani conoscono bene, essendo stato proprio la casa della De’ Longhi per tutta la stagione 2013/14, quando TVB ha militato in serie B all’interno di quel percorso di risalita che oggi ho portato una piazza storica a competere nuovamente con il meglio del basket italiano.

I biglietti saranno acquistabili direttamente al palasport prima della partita, al prezzo di 10 euro (1 euro per gli under 14).

Uff stampa Veritas832