Sardara conferma la cessione di Torino: “Compagine definita, contento di aver assicurato un futuro”

Come riporta l’edizione odierna di TuttoSport la cessione della Reale Mutua Torino è cosa fatta.

Appare soddisfatto Sardara, ma non si sbilancia su i futuri proprietari: “No, proprio non posso. Però si tratta di una persona competente in materia e che gode della nostra più ampia fiducia. Abbiamo lavorato perché la società avesse grande stabilità”.

Si cerca di dare una continuità per quanto riguarda i collaboratori :”Ho la sensazione che ci sia grande fiducia nelle persone che hanno lavorato in società finora, da Nicolai al direttore generale Viola Frangia, fino al coach Demis Cavina, il cui ruolo avrebbe potuto essere oggetto di analisi da parte di chi subentra”.