Sardara: “Dobbiamo creare percorsi virtuosi e migliorare l’immagine, basta con i condoni e le tasse non pagate”

Il patron della Dinamo, Stefano Sardara, ha rilasciato un’intervista a Tuttosport.

Ha parlato ovviamente della situazione attuale e del buco, soprattutto economico, creato da questa pausa: “E’ possibile uscirne, intanto chiedendo anche al governo tutti gli interventi necessari. Potrebbe essere il momento per rivedere la Legge 91, dare agevolazioni fiscali a chi investe e spende nello sport, come gli sponsor. Tutto per creare poi un sistema che si basi sull’equilibrio tra costi e ricavi. Sarà necessario ragionare come aziende, preparando budget che siano coperti. In sardo si dice “in camminu s’acconza lu barriu”, cioè camminando, andando avanti, le cose si aggiustano. E un modo di vedere le cose che va bene nella vita, non nello sport professionistico, dove in partenza bisogna sapere cosa si ha e fare di conseguenza. Poi si può trovare anche di più. Dobbiamo garantire stabilità al basket di vertice”.

Il discorso poi riprende con uno sguardo a quello che sarà la prossima stagione: “Io dico che se Sassari, cito a caso la mia società, non ha i mezzi per iscriversi in A, allora è bene che si iscriva all’A2, ma per farla bene. Dobbiamo creare percorsi virtuosi e migliorare l’immagine. Basta con i condoni. Basta tweet dei giocatori non pagati già in inverno, basta con le tasse non pagate”.

“I budget si abbasseranno per forza di cose e sarà difficile reclutare americani o giocatori forti”, ha detto Sardara, che poi fa il punto sulle perdite in casa Dinamo, fino ad ora. “Siamo intorno al 40% del budget, due milioni di euro almeno. Ma abbiamo pensato comunque a chi lavora in società, dedicando la massima attenzione. Non abbiamo lasciato a terra nessuno. Dobbiamo ripartire pensando nell’ordine a: 1. come e quando usciremo dall’emergenza sanitaria, quando saranno riaperti i luoghi di aggregazione e con quali eventuali limitazioni. 2. che ci sarà una grossa crisi economica e qui speriamo nell’intervento europeo. 3. che gli sponsor pagheranno la crisi e chi più ne aveva, più soffrirà. Nel caso della Dinamo abbiamo un vantaggio creato dalla nostra condotta: potremo accedere al credito, non avendone mai fatto uso, pianificando un rientro in 4-5 anni. Chi invece aveva già problemi di risorse rischierà moltissimo”.

Sardara chiude l’intervista con un pensiero al pubblico che, si spera, potrà tornare al palasport dal prossimo ottobre: “Bisognerà verificare quanto rimasto nelle tasche delle famiglie, se esisterà la disponibilità ad acquistare biglietti, o quali saranno piuttosto le priorità. Il punto è che noi vendevamo l’80% delle disponibilità in abbonamento già a fine giugno. Ma quale campagna abbonamenti posso fare adesso?”