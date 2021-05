“Ci sono delle regole, e alla base del club ci sono dei valori e la volontà di preservarli” – dichiara Sardara all’ANSA riguardo alla sospensione di Pozzecco – “Spiace assumere una decisione del genere in un momento così delicato, ma non si può girare la testa dall’altra parte”.

A inizio anno il giudice sportivo aveva sanzionato il coach con una giornata di squalifica, sostituita con un’ammenda di 3mila euro, per una serie di bestemmie pronunciate il 16 dicembre durante un time out nel corso del match casalingo di Champions perso contro il Bakken Bears. Pozzecco si era scusato e si era impegnato a non ricascarci, il comunicato della società non rivela se i provvedimenti degli organi disciplinari europei facciano riferimento allo stesso episodio. “È una questione di regole, di rispetto, sono cose gravi – ribadisce Sardara – è una responsabilità verso chi ci segue e ci sostiene, se non si interviene finisce che tutto diventa possibile”.

Fonte Ansa.it