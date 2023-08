Sasha Grant: “Sono tornato a Reggio Emilia per meritarmi la serie A”

Seconda presentazione in casa Pallacanestro Reggiana, questa volta è toccato a Sasha Grant, che è tornato a Reggio Emilia dopo una esperienza di 5 anni in Germania, con una parentesi alla Tezenis Verona 2 anni fa in Legadue.

Contratto triennale per la giovane ala, che si dichiara contento di tornare a Reggio Emilia dove era stato all’età di 15 anni.

“ Per me sarà il primo campionato di serie A e farlo con la maglia della Pallacanestro Reggiana è davvero importante.

Ho parlato con il General Meneger Coldebella che mi ha illustrato il progetto che la società ha per me, so che dovrò migliorare in tante piccole cose e darò il 100% sia in allenamento che in partita perché voglio dimostrare di valere la serie A.

La squadra che è stata costruita mi sembra una buona sintesi tra giovani ed giocatori di esperienza che ha tanta voglia di lavorare.”