Sassari, a Settembre il secondo Torneo Città di Oristano

a Dinamo parteciperà con grande entusiasmo al “2° Torneo Città di Oristano – Trofeo Città di Eleonora”, che si svolgerà il 3-4 settembre, dopo che la squadra di Bucchi completerà la prima parte di preparazione nel comune campidanese.

PARTERRE DE ROI

Ci saranno delle contender di lusso per Sassari, su tutte il Monaco che ha allestito una squadra straordinaria per dare l’assalto alle prossime final four di Eurolega. I giocatori del Principato, guidati da Mike James, hanno un roster di livello altissimo costruito con un mercato di primo piano. Le altre due squadre presenti al torneo saranno gli sloveni del Cedevita Olimpia Lubiana del nostro ex Sani Becirovic, ora dirigente e gli israeliani dell’Hapoel Tel Aviv. Un parterre de roi di grande fascino e che permetterà al Banco di “assaggiare” subito l’Europa per prepararsi al meglio anche per la BCL.

SEMIFINALI

Nel primo scontro in programma sabato 3 settembre, i monegaschi del Monaco affronteranno gli israeliani dell’Hapoel Tel Aviv, mentre la Dinamo se la vedrà con gli sloveni di Lubiana. Finali in programma domenica 4 settembre

Sabato 3 settembre

Ore 18:00 AS Monaco (PM) – Hapoel Tel Aviv (ISR)

Ore 20:30 Dinamo Sassari – Cedevita Olimpja Lubiana (SLO)

Domenica 4 settembre

Ore 18:00 Finale 3°-4° posto

Ore 20:30 Finale 1°-2° posto

TRADIZIONE IN SARDEGNA

Come in tutti i precampionati la Dinamo ha deciso di essere presente sul territorio sardo per dare la possibilità a tutti i tifosi sparsi sull’Isola di riuscire da vedere da vicino la nuova squadra che prenderà parte al prossimo campionato di serie A, che disputerà le final four di Supercoppa italiani e che porterà il nome della Sardegna in Europa con il girone di Basketball Champions League.

ORGANIZZAZIONE

Sarà curata dalla Dinamo insieme all’ASD Oristano, fondamentale nel supporto non solo logistico della manifestazione e che ha creduto tantissimo nella promozione del basket in Sardegna. Determinanti gli aiuti del comune di Oristano e della Regione che hanno reso possibile questo evento.

BIGLIETTERIA

Sassari, 22 luglio 2022

