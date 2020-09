Sassari, annullati tutti gli abbonamenti stagionali

La Dinamo Banco di Sardegna comunica che, in base alle ultime disposizioni del Governo e della Regione Sardegna relative agli ingressi per eventi sportivi del pubblico, suo malgrado è costretta ad annullare tutti gli abbonamenti annuali sottoscritti per la stagione sportiva 2020-2021.

Resteranno validi unicamente gli abbonamenti triennali che rientrano nei numeri autorizzati dalle autorità competenti: di volta in volta per ogni singolo evento sarà messa in vendita la quota di biglietti disponibili fino ad arrivare al numero massimo consentito. La società provvederà ai rimborsi entro 30 giorni: gli abbonati oggetto di rimborso potranno conservare il diritto di prelazione sui propri posti per la prossima stagione.

