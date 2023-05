Sassari, Bendzius e Gentile presentano la serie contro Milano

Nella club house societaria, conferenza stampa di presentazione delle semifinali playoff Scudetto.

Inizia a parlare con i giornalisti presenti Eimantas Bendzius:

“Nei quarti di finale abbiamo vedere una bella pallacanestro, avevamo fiducia, figlio del lavoro fatto durante la stagione. Ci ha aiutato tantissimo, abbiamo preso consapevolezza nei nostri mezzi, con Milano non abbiamo pressione, dobbiamo sfruttare la nostra leggerezza per giocare al massimo delle nostre possibilità e alzare l’asticella”

Sarà oggetto di attenzioni speciali anche per Milano?

“Ci sono state scelte dello staff di Venezia precise nei miei confronti, hanno magari lasciato qualcosina in più ai lunghi per difendere sui tiratori, Milano difende in maniera diversa ma staremo a vedere quello che faranno per cercare di metterci in difficoltà, l’importante è riuscire a giocare insieme”

L’importanza a rimbalzo che è una forza di Milano

“Voglio sempre essere protagonista, ma ci sono dei momenti in cui puoi fare scelte diverse. Cerco di trovare altre situazioni per riuscire ad aiutare i miei compagni, in difesa, a rimbalzo, nelle letture, non solo con i punti, per esempio Milano raddoppia sul pick and roll, possono esserci delle rotazioni differenti. Milano è fisica, hanno grande difesa, lo hanno fatto vedere in Eurolega, noi dobbiamo giocare di squadra, difendere compatti, lottare a rimbalzo”

Cosa ha detto la partita con Milano in regular season

“Sappiamo cosa vogliono fare per metterci in difficoltà e cosa fanno difensivamente, dobbiamo cercare dei correttivi per migliorare e per provare a trovare contromisure necessarie”

Adesso arriva il momento di coach Bucchi:

“Siamo consapevoli della loro forza, abbiamo fatto una grande serie con Venezia, cercheremo di fare qualcosa in più della passata stagione, cerchiamo di essere il più competitivi possibile, di riuscire a fare il massimo, giocatori di primissima fascia, coach Ettore Messina, stiamo parlando del top, la nostra sfida personale è di superare i nostri limiti, di andare oltre”

Presidente ha detto non vogliamo essere vittime sacrificali

“Se un giocatore o un addetto ai lavori si ritiene soddisfatto fa un grande errore, consapevoli di avere contro Milano, si deve provare ad andare oltre, combattere, determinati, non presuntuosi, ma con coraggio e un po’ sfacciati”

Roster di Milano lunghissimo

“Noi possiamo puntare sulla coesione e sul gruppo, è ovvio che loro hanno la possibilità di ruotare o di fare scelte a seconda della situazione”

Pubblico

“Straordinario non solo in casa, ma che mettono soldi e fanno sacrifici per venire in trasferta, ringrazio tutti quelli che sono venuti nei quarti ma anche quelli che sono venuti tutto l’anno, un’atmosfera molto bella, il pubblico dà un’impronta e riesce sempre a lasciare il segno e aiutare i giocatori”

Sassari, 25 maggio 2023

Ufficio Comunicazione

Dinamo Banco di Sardegna