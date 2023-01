Sassari-Brescia, Magro: “Sarà una battaglia fondamentale per il girone d’andata”

Coach Alessandro Magro presenta così la sfida sul campo della Dinamo Sassari: “Ci apprestiamo a giocare un’altra sfida fondamentale per il nostro cammino verso la fine del girone d’andata. Anche Sassari sta lottando per strappare un pass per la Final Eight, anche se all’inizio dell’anno ha avuto delle battute d’arresto e ha avuto bisogno di tempo per far ingranare alcuni dei nuovi giocatori, uno su tutti Jones, che nelle ultime partite è diventato assolutamente performante. La Dinamo è in un buon momento, gioca una pallacanestro solida ed è piena di giocatori che conoscono benissimo il nostro campionato”.

“Sassari ha mantenuto tanto della squadra che lo scorso anno ci eliminò dai playoff, a cominciare dall’allenatore, e noi sappiamo quanto sia in grado di avere grandi prestazioni sostenuta e spinta dal proprio pubblico – conclude Magro -. Noi siamo pronti a un’altra battaglia, nella quale dovremo provare a contenere la loco capacità di giocare in campo aperto, la loro grande vena realizzativa grazie a tiratori eccellenti come Kruslin e Bendzius e la capacità di sfruttare il pick-n-roll grazie alla presenza di Robinson e Dowe. Sarà una sfida tra due squadre profonde, che hanno grandi ambizioni e la voglia di tornare il più velocemente possibile a essere protagoniste in questo campionato”.

Fonte: Ufficio Stampa Pallacanestro Brescia