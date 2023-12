Sassari-Brindisi, Bucchi: “Vogliamo fare la nostra partita”

Bucchi, grande ex del match, presenta la delicata e importantissima sfida di domenica alle 20 al PalaSerradimigni contro Brindisi dove Peroni Nastro Azzurro Sardegna sarà match sponsor:

“Partita importante per tanti aspetti, veniamo da una settimana non buona da Brescia, vogliamo cercare di reagire e fare una buona gara”

Gli infortunati

“Whittaker e Diop stanno dando dei segnali di ripresa anche per poco speriamo di poter essere al completo e riuscire a schierarli qualche minuto. Sono nei 12 salvo imprevisti. Gli infortuni non devono diventare una scusa, ma sono sicuramente una delle cause, chi è stato dentro sempre può pagare la stanchezza, ma noi dobbiamo andare oltre”

Confronti dopo Brescia

“Ci sono stati dei confronti anche tra di noi sia con i giocatori che con la società come è giusto che sia in questi casi, vogliamo fare 2 punti importanti per la classifica. Quando una partita finisce come quella di Brescia è normale guardarsi in faccia, abbiamo lavorato, abbiamo volontà di ripartire, se vogliamo possiamo essere un’altra squadra, volitiva, coesa come con Milano e Scafati, mentre ad Atene e Brescia non lo siamo stati. Mi meraviglierei che domenica non facessimo una buona partita, vedremo se sarà sufficiente per battere Brindisi”

Gli avversari

“Brindisi si è ripresa, hanno cambiato qualche giocatore, arrivano da due vittorie nelle ultime tre partite, è una squadra rinfrancata, che si è ritrovata e sappiamo che non sarà facile, consapevoli che dovremmo fare il massimo, però ci vogliamo arrivare pronti anche noi”

Pubblico

“Sappiamo quanto sia importante per noi il pubblico, in casa ci spinge e ci aiuta in maniera fondamentale, siamo convinti che la nostra gente riesca a darci quel qualcosa in più”

