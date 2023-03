Sassari, Bucchi e Dowe presentano la sfida tra Scafati e Banco di Sardegna

Una trasferta molto insidiosa, una partita difficile, particolare su un campo molto caldo come quello del PalaMangano di Scafati. La Dinamo affronta i campani per cercare di centrare un pokerissimo che in questo campionato varrebbe oro, Sassari è in grande condizione, ma la Givova deve assolutamente vincere dopo le rivoluzioni del roster e della firma del nuovo coach, Pino Sacripanti, che debutterà in casa proprio con il Banco.

Scafati ha una squadra di esperienza e di qualità, Julian Stone atleta pazzesco, può coprire quattro ruoli ed è un autentico leader di questa squadra insieme all’ex professore, leggenda a Sassari, David Logan, mentre Stan Okoye è l’ala polivalente che può giocare anche da 4, rimbalzista, fa canestro da 3 punti, può essere una delle chiavi del confronto. Occhio ad uno dei migliori lunghi del campionato che Pasquini conosce benissimo, ovvero Pinkins, già a Torino, capace di dimostrare di essere un giocatore di impatto anche in A1. Sotto le plance c’è l’atletismo di Thompson, senza dimenticare l’esperienza e la voglia di mettersi in mostra di De Laurentiis, molto utilizzato al Forum contro Milano. Temibile la guardia Rossato al pari dell’ex Verona Imbrò che ha tutto per essere determinante. Dalla panchina il tiratore Fabio Mian che ha sempre giocato alla grande contro Sassari. Partita dove sarà fondamentale l’approccio per spegnere subito il fuoco di Scafati e del palazzetto che cercherà di spingere la Givova a conquistare due punti pesanti per la classifica. La Dinamo ha lavorato duramente tutta la settimana, continuando sulla scia delle scorse, mettendo molta intensità, adesso però tutti contro Sassari giocano al 200%, non sarà semplice, ci vorrà il miglior Banco.

STATISTICHE

Scafati è 2^ solo dietro proprio alla Dinamo come media assist di squadra, senza dimenticare il 6° posto a rimbalzo, una delle voci chiave del match con Bucchi che vuole assolutamente vincere in questo fondamentale per riuscire a correre in transizione e innescare i suoi tiratori da 3 punti.

15.4 punti di media per David Logan, mentre Okoye ha 14.8 punti e 5 rimbalzi di media con il 39% da 3 punti. Occhio a Pinkins che viaggia a 13.8 punti di media e 7.4 rimbalzi ed è pericolosissimo dentro l’area con la sua atipicità.