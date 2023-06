Sassari, Devecchi entra in società: è il nuovo club manager

Il capitano biancoblu sarà il collante all’interno della società tra area sportiva, dirigenza e logistica mettendo al servizio la sua immensa esperienza

Ha aspettato la fine del campionato per non distogliere l’attenzione dal campo e dall’importanza di giocarsi i playoff al massimo. Aveva detto che ci sarebbe stato tempo per programmare il futuro e per trovare la giusta collocazione. D’altronde il feeling con la società è sempre stato speciale e lo dicono (anche se solo in parte) i numeri: Jack Devecchi ha terminato la sua carriera da giocatore dopo 17 stagioni consecutive con la maglia della Dinamo, record di fedeltà nella massima serie e record per il club di via Roma, 808 presenze e sei trofei.

Arrivato a Sassari ragazzo oggi è un uomo e il suo modo di essere, la sua professionalità e i suoi valori non andranno dispersi, ma saranno il grande valore aggiunto societario della prossima stagione.

L’ex capitano della Dinamo sarà il nuovo club manager: fondamentale trait d’union tra la parte sportiva e quella dirigenziale. Jack Devecchi è l’uomo-Dinamo per antonomasia, ha la conoscenza, l’esperienza e le qualità per poter essere un protagonista della vita biancoblu -dal settore giovanile, alla prima squadra, senza dimenticare il rapporto con gli sponsor e le sue idee dal punto di vista manageriale e organizzativo.

In questi anni Jack non è stato fermo: si è formato, ha studiato, si è preparato per tempo per costruire il suo futuro fuori dal campo. E il futuro è oggi dove Jack sarà un perno per la Dinamo: lo sarà in prima persona, toccherà tutti gli ambiti e sarà una risorsa indispensabile per fare un ulteriore step sotto ogni aspetto.

Sassari, 29 giugno 2023

